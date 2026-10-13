PayPay Bank Corporation

A primeira medida adotada pelo Escritório de Cibersegurança foi a criação de um túnel VPN que permitisse o acesso remoto a desktops. No entanto, como explica o Sr. Fujikawa, "Uma VPN exigiria que permitíssemos o acesso externo ao nosso sistema através do firewall. Isso aumentou o risco de infiltração por parte de invasores, por isso optamos por evitar o uso de VPNs, já que precisávamos de um alto nível de segurança. Uma VPN também exigiu que criássemos uma plataforma de autenticação separada, e o custo de desenvolver uma nova plataforma de autenticação seria um fardo."



Em vez de usar uma VPN, eles começaram a avaliar o Enterprise Application Access (EAA) da Akamai como uma solução de Zero Trust Network Access (ZTNA). O banco já utilizava outras soluções da Akamai e conheceu o EAA por meio da equipe de atendimento da Akamai. O banco avaliou inicialmente a EAA e outros dois produtos de acesso remoto, e posteriormente realizou um teste de conceito com a EAA e outro produto.



O Sr. Ozawa explica os motivos pelos quais escolheu a EAA, com base no POC. "Precisávamos garantir que os funcionários tivessem acesso apenas às aplicações específicas necessárias para suas funções, e o EAA nos permitiu fazer isso de forma simples e eficiente. Tudo o que precisávamos fazer era instalar um conector de máquina virtual dentro da nossa rede, que se comunica diretamente com as nossas aplicações e com os servidores EAA na plataforma Akamai. O conector também se integra ao nosso Provedor de Identidade (IDP), o que nos permite conceder acesso a aplicações específicas com base na identidade do usuário ou do grupo. Além disso, podemos restringir o acesso por região, endereço IP de origem, entre outros critérios. Isso elimina a necessidade de acesso à rede por meio de uma VPN."



Os registros do EAA estão integrados ao SIEM do banco, permitindo uma análise detalhada do uso das aplicações. "Coletamos registros sobre quem acessou o sistema, quando e por quanto tempo, e enviamos esses dados ao departamento de Recursos Humanos. Isso ajuda a empresa a gerenciar melhor sua força de trabalho, controlando horas extras, entendendo padrões e tendências de trabalho, entre outros aspectos", afirma o Sr. Fujikawa. O EAA também oferece controles precisos para evitar o acesso não autorizado. "O EAA pode restringir o acesso por região, endereço IP de origem, etc. Com uma VPN, é difícil ter controle nesse nível, então fico feliz que tenhamos adotado o EAA."