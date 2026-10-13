A PayPay Bank Corporation (anteriormente conhecida como Japan Net Bank, Ltd.) é o primeiro banco exclusivamente on-line do Japão, atuando há 20 anos em operações de pagamento, depósito e empréstimo pela internet. Desde a sua fundação em 2000, a missão do banco tem sido tornar os serviços financeiros tão naturais quanto respirar, e ele se comprometeu a oferecer serviços financeiros fáceis de usar. Para apoiar essa missão, o banco mudou seu nome de Japan Net Bank, Ltd. para PayPay Bank Corporation em 2021, com o objetivo de acelerar e promover a transição para um sistema sem dinheiro.
Dentro da organização, o Departamento de Cibersegurança protege os ativos dos clientes contra ataques cibernéticos. "Nossas responsabilidades abrangem, especificamente, os serviços financeiros da empresa e todas as medidas de segurança. O Centro de Operações de Segurança (SOC) coleta, monitora e analisa registros de tráfego, sendo responsável pelas medidas de segurança do sistema bancário e da internet, pela avaliação de riscos dos serviços solicitados por cada unidade de negócios e por verificações de segurança em serviços terceirizados", explica Masanobu Fujikawa, chefe do Departamento de Cibersegurança da Unidade de TI Corporativa do banco.
"Adotamos o EAA para o trabalho remoto antes da pandemia de COVID-19. Nesse sentido, ter o EAA foi, sinceramente, a nossa salvação. Sem o EAA, talvez não tivéssemos conseguido fazer negócios."— Kazuhito Ozawa, Especialista sênior em cibersegurança, Unidade de negócios de TI corporativa
Os esforços de cibersegurança do banco
A PayPay Bank Corporation (anteriormente conhecida como Japan Net Bank, Ltd.) é o primeiro banco exclusivamente on-line do Japão, atuando há 20 anos em operações de pagamento, depósito e empréstimo pela internet. Desde a sua fundação em 2000, a missão do banco tem sido tornar os serviços financeiros tão naturais quanto respirar, e ele se comprometeu a oferecer serviços financeiros fáceis de usar. Para apoiar essa missão, o banco mudou seu nome de Japan Net Bank, Ltd. para PayPay Bank Corporation em 2021, com o objetivo de acelerar e promover a transição para um sistema sem dinheiro.
Desafios na implementação do acesso remoto
O banco vinha desenvolvendo um sistema de acesso remoto a aplicações há vários anos, o que permitiu otimizar suas operações comerciais ao oferecer aos funcionários acesso remoto a aplicações corporativas e fortalecer seu Plano de Continuidade de Negócios (BCP).
Um grande avanço ocorreu em 2016. "Criamos uma equipe de projeto de acesso remoto para explorar a eficiência do BCP e das operações, e implementamos uma ferramenta de acesso remoto em 2017. No entanto, a ferramenta só nos permite enviar e receber e-mails e explorar alguns documentos. Acreditamos que ter acesso total ao desktop remoto seria a melhor forma de melhorar nossa eficiência operacional", afirma Kazuhito Ozawa, Especialista sênior em cibersegurança da Unidade de Negócios de TI Corporativa.
Em abril de 2019, o departamento de Recursos Humanos começou a incentivar o trabalho remoto para os funcionários. Com a reforma das práticas de trabalho e a proximidade dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que aumentariam o trabalho remoto em toda a cidade, o Departamento de Recursos Humanos decidiu acelerar o projeto de acesso remoto.
Eliminando o acesso externo à rede em nível interno
A primeira medida adotada pelo Escritório de Cibersegurança foi a criação de um túnel VPN que permitisse o acesso remoto a desktops. No entanto, como explica o Sr. Fujikawa, "Uma VPN exigiria que permitíssemos o acesso externo ao nosso sistema através do firewall. Isso aumentou o risco de infiltração por parte de invasores, por isso optamos por evitar o uso de VPNs, já que precisávamos de um alto nível de segurança. Uma VPN também exigiu que criássemos uma plataforma de autenticação separada, e o custo de desenvolver uma nova plataforma de autenticação seria um fardo."
Em vez de usar uma VPN, eles começaram a avaliar o Enterprise Application Access (EAA) da Akamai como uma solução de Zero Trust Network Access (ZTNA). O banco já utilizava outras soluções da Akamai e conheceu o EAA por meio da equipe de atendimento da Akamai. O banco avaliou inicialmente a EAA e outros dois produtos de acesso remoto, e posteriormente realizou um teste de conceito com a EAA e outro produto.
O Sr. Ozawa explica os motivos pelos quais escolheu a EAA, com base no POC. "Precisávamos garantir que os funcionários tivessem acesso apenas às aplicações específicas necessárias para suas funções, e o EAA nos permitiu fazer isso de forma simples e eficiente. Tudo o que precisávamos fazer era instalar um conector de máquina virtual dentro da nossa rede, que se comunica diretamente com as nossas aplicações e com os servidores EAA na plataforma Akamai. O conector também se integra ao nosso Provedor de Identidade (IDP), o que nos permite conceder acesso a aplicações específicas com base na identidade do usuário ou do grupo. Além disso, podemos restringir o acesso por região, endereço IP de origem, entre outros critérios. Isso elimina a necessidade de acesso à rede por meio de uma VPN."
Os registros do EAA estão integrados ao SIEM do banco, permitindo uma análise detalhada do uso das aplicações. "Coletamos registros sobre quem acessou o sistema, quando e por quanto tempo, e enviamos esses dados ao departamento de Recursos Humanos. Isso ajuda a empresa a gerenciar melhor sua força de trabalho, controlando horas extras, entendendo padrões e tendências de trabalho, entre outros aspectos", afirma o Sr. Fujikawa. O EAA também oferece controles precisos para evitar o acesso não autorizado. "O EAA pode restringir o acesso por região, endereço IP de origem, etc. Com uma VPN, é difícil ter controle nesse nível, então fico feliz que tenhamos adotado o EAA."
Planos para autenticação em SaaS
O banco está utilizando atualmente o EAA para acesso remoto a desktops. "Por enquanto, nossos servidores de aplicação estão localizados internamente, e o EAA permite o acesso seguro a eles a partir do exterior", afirma Ozawa, que expressa o desejo de trabalhar com aplicações SaaS no futuro. "Acreditamos que a segurança baseada no modelo Zero Trust será essencial à medida que o uso de SaaS e IaaS aumentar. A partir desse ponto, o EAA passará a atuar de forma mais ativa", conclui o Sr. Ozawa.
O EAA apoia o trabalho remoto durante a pandemia de COVID-19
Um ano após a adoção integral do EAA pelo banco, o trabalho remoto se tornou um elemento essencial para os negócios devido à pandemia de COVID-19. Quando o governo japonês declarou estado de emergência nacional, o banco já utilizava o EAA e conseguiu se adaptar rapidamente ao novo ambiente de trabalho.
Segundo o Sr. Ozawa, "Adotamos o EAA para o trabalho remoto antes da pandemia de COVID-19. Nesse sentido, ter o EAA foi, sinceramente, a nossa salvação. Sem o EAA, talvez não tivéssemos conseguido fazer negócios."
Sobre a PayPay Bank Corporation
O primeiro banco japonês dedicado exclusivamente à internet foi fundado em 2000, tornando-se um pioneiro no setor bancário on-line. O banco oferece serviços de liquidação, poupança e crédito para pessoas físicas, empresas e empreendedores individuais. Foi pioneiro em diversos serviços e iniciativas, sendo o primeiro a oferecê-los no Japão e entre todos os bancos. O banco pertence ao grupo Sumitomo Mitsui Banking Corporation e Z Holdings, e mudou seu nome de Japan Net Bank, Ltd. para PayPay Bank, Ltd. em 5 de abril de 2021. Ao mesmo tempo em que aproveita as vantagens desenvolvidas ao longo dos últimos 20 anos, o banco planeja fortalecer ainda mais seus laços com o grupo Z Holdings e tem como objetivo se tornar ainda mais acessível e conveniente.
Sobre a Akamai
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