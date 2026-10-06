Serverless Inference ist eine vollständig verwaltete Funktion, die On‑Demand-Modellbereitstellung bietet.
Während der Betaphase kann Serverless Inference kostenlos verwendet werden. Alle zusätzlich genutzten Akamai Cloud-Services werden zu den veröffentlichten Preisen abgerechnet.
- Erhalten Sie schnellen und einfachen Zugang zum Inferenzservice.
- Führen Sie Open‑Weight-Modelle in der Akamai Cloud aus.
- Ersparen Sie sich die Bereitstellung und Verwaltung der GPU‑Infrastruktur.
- Erstellen Sie latenzempfindliche Echtzeit-KI‑Anwendungen und -Agenten.