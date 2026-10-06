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Akamai-Inferenz: Treten Sie der Beta-Warteliste für Serverless Inference bei

Während der Betaphase ist die Funktion kostenlos. Wählen Sie ein Modell aus, verweisen Sie auf einen API‑Endpoint, nutzen Sie das Modell und skalieren Sie – alles, ohne GPUs zu verwalten.

Serverless Inference ist eine vollständig verwaltete Funktion, die On‑Demand-Modellbereitstellung bietet. 

Während der Betaphase kann Serverless Inference kostenlos verwendet werden. Alle zusätzlich genutzten Akamai Cloud-Services werden zu den veröffentlichten Preisen abgerechnet.

  • Erhalten Sie schnellen und einfachen Zugang zum Inferenzservice.
  • Führen Sie Open‑Weight-Modelle in der Akamai Cloud aus.
  • Ersparen Sie sich die Bereitstellung und Verwaltung der GPU‑Infrastruktur.
  • Erstellen Sie latenzempfindliche Echtzeit-KI‑Anwendungen und -Agenten.

 