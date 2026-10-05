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[00:00 - 00:34] API Discoverability Challenge: Harish Madhavan, Head of Partner Solutions at Kong Inc., discusses joint customers using Akamai and Kong, highlighting how their partnership solves key API discoverability challenges.
[00:34 - 01:01] Multicloud Resiliency & Security: Explains the value of multicloud architecture in delivering resiliency and security standards such as identity-based microsegmentation, OIDC, and MPLS security enforced at the traffic layer.
[00:01 - 01:33] Building a Trusted Architecture: Explores how combining Kong's MCP Gateway with Akamai's guardrails elevates security into a trusted architecture suitable for production application deployment.
[01:33 - 01:51] Collaboration & Partnership: Emphasizes the importance of teamwork between Akamai and Kong teams in delivering trustworthy joint solutions for customers.
Aufbau einer zuverlässigen Grundlage für Produktions‑KI
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Unkontrollierter API‑Einsatz sorgt für Governance-Lücken:
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Wenn Unternehmen APIs, KI‑Services und LLM‑Endpoints erweitern, verlieren sie oft den Überblick darüber, was in Hybrid- und Multi‑Cloud-Umgebungen ausgeführt wird – und das erschwert eine beständige Governance.
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Drei Integrationen schützen Produktions‑KI:
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Kong und Akamai kombinieren API‑Governance, KI‑Sicherheit und KI‑Leitplanken, um Kunden bei der Erkennung von APIs und beim Schutz von KI‑Interaktionen zu unterstützen. Gemeinsam setzen die Integrationen einheitliche Richtlinien über verteilte Umgebungen hinweg durch.
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Kunden erhalten eine zuverlässige KI‑Grundlage:
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Indem Kong und Akamai die Governance und Sicherheit um eine skalierbare Cloud-Infrastruktur erweitern, schaffen sie eine zuverlässige Grundlage für Produktions‑KI. So können Unternehmen KI zuverlässig in Hybrid- und Multi‑Cloud-Umgebungen implementieren, verwalten und skalieren.
Aufbau einer sicheren KI‑Infrastruktur für Produktionsumgebungen
Kong unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von APIs und KI‑Traffic in Hybrid-, Multi‑Cloud- und verteilten Umgebungen. Während Kunden zusehends von herkömmlichen APIs auf KI‑Anwendungen umsteigen, treffen sie auf drei neue Herausforderungen: der Schutz von APIs, die Governance von KI‑Interaktionen und die Ausführung von KI‑Workloads in der gesamten Umgebung.
Um diese dynamischen Kundenanforderungen zu erfüllen, haben Kong und Akamai ihre Partnerschaft durch drei ergänzende Integrationen erweitert: Die Partnerschaft kombiniert API‑Governance, KI‑Sicherheit und Cloud-Infrastruktur zu einer einheitlichen Plattform. Das Ergebnis ist eine zuverlässige Grundlage für die Bereitstellung, Sicherung und Skalierung von Produktions‑KI.
Unterstützung von Unternehmen bei der API‑Governance in verteilten Umgebungen
Unternehmen modernisieren Anwendungen mit Microservices, APIs und KI‑Services – doch das erschwert eine skalierbare Governance.
„Unsere Plattform hilft Unternehmen dabei, sämtliche Anforderungen zu erfüllen und den Traffic in komplexen Umgebungen zu kontrollieren“, erklärt Harish Madhavan, Head of Partner Solutions bei Kong.
Kong unterstützt Kunden mit verteilten Umgebungen dabei, den API‑Traffic zu verwalten, Richtlinien durchzusetzen und die Compliance zu gewährleisten. Seine APIOps-Funktionen unterstützen außerdem Shift‑Left-Sicherheit, indem sie Governance über den gesamten API‑Lebenszyklus hinweg anwenden.
Doch wenn API‑Umgebungen wachsen und KI‑Services zunehmen, verlieren viele Unternehmen die nötigen Einblicke in jede API und jeden KI‑Endpoint. „Unsere Kunden wissen oft nicht, wie viele APIs und LLM‑Endpoints in ihren Umgebungen bereitgestellt werden“, so Madhavan.
Diese Transparenzlücke war ausschlaggebend für die Partnerschaft zwischen Kong und Akamai.
Schutz von APIs von der Erkennung bis zur Durchsetzung
Um Unternehmen beim Schutz wachsender API‑Umgebungen zu unterstützen, hat Kong sein Kong AI Gateway in die Akamai-Lösung API Security integriert. Hierbei übernimmt jede Lösung eine eigene Rolle:
Kong AI Gateway
- Übernimmt die Weiterleitung und Verwaltung des API‑Traffics.
- Wendet Authentifizierungs-, Ratenbeschränkungs- und Governance-Richtlinien an.
- Kontrolliert API- und KI‑Traffic über verteilte Umgebungen hinweg.
API Security
- Erkennt bekannte und unbekannte APIs.
- Erkennt Bedrohungen und Missbrauch der Geschäftslogik.
- Identifiziert Schwachstellen durch kontinuierliche Trafficanalyse.
Zusammen bieten die Lösungen sowohl Transparenz als auch Durchsetzung: Akamai erkennt ständig APIs und analysiert das Verhalten, während Kong automatisch Richtlinien zum Schutz dieser APIs anwendet.
„Dank dieser Integration können gemeinsame Kunden ihre APIs einfach erkennen, prüfen und schützen, einschließlich LLM‑Endpoints in Hybrid- und Multi‑Cloud-Umgebungen“, so Madhavan.
„Kong und Akamai unterstützen Kunden dabei, von KI‑Experimenten zu einer sicheren Produktion überzugehen.“– Harish Madhavan, Head of Partner Solutions, Kong
Erweiterung der Governance von APIs auf KI
Unternehmen, die von API‑Management zu Produktions‑KI wechseln, stoßen hierbei auf neue Sicherheitsherausforderungen. Moderne KI‑Anwendungen kombinieren häufig mehrere Large Language Models (LLMs), KI‑Agenten, Vektordatenbanken, MCP‑Server (Model Context Protocol) und APIs. Und die flächendeckende Verwaltung dieser Komponenten wird schnell zum Problem:
„Es ist eine echte Herausforderung, mehrere Anbieter, externe Tools und neue Ökosysteme in allen Umgebungen einheitlich zu verwalten“, erklärt Madhavan.
Um dieses Problem zu lösen, erweiterte Kong seine Partnerschaft mit Akamai, indem das Unternehmen Kong AI Gateway in Akamai Firewall for AI integrierte. Auch hier dient jede Lösung einem anderen Zweck.
Kong AI Gateway
- Übernimmt Traffic-Weiterleitung und -Governance über mehrere KI‑Modelle hinweg.
- Kontrolliert KI‑Traffic mit zentralisierten Richtlinien und Leitplanken.
- Verbindet KI‑Agenten, MCP‑Server, Modelle und Unternehmensservices.
- Verwaltet KI‑Nutzung, -Performance und -Kosten mit Funktionen wie Caching und Token-Kontrollen.
Firewall for AI
- Untersucht Prompts und Antworten auf KI‑spezifische Bedrohungen.
- Erkennt Prompt Injection, KI‑Bedrohungen und andere schädliche Interaktionen.
- Setzt Sicherheitsrichtlinien durch, um Bedrohungen zu blockieren oder zu mindern, bevor sie Modelle oder Anwendungen erreichen.
- Bietet eine dedizierte KI‑Sicherheitsebene, die die Traffic-Governance und -Kontrolle von Kong ergänzt.
Dank dieser Kombination können Unternehmen den KI‑Traffic konsequent kontrollieren und KI‑Sicherheitsrichtlinien automatisch in dynamischen KI‑Umgebungen durchsetzen.
„Gemeinsam bieten Kong und Akamai ergänzende Ebenen für KI‑Sicherheit: Kong kontrolliert, wie der KI‑Traffic zwischen Modellen, Agenten, MCP‑Servern und Unternehmensservices fließt, während Akamai spezielle Untersuchungs- und Bedrohungsschutzfunktionen für Prompts und Modellantworten bereitstellt“, so Madhavan.
Ausführung von KI‑Workloads in einer skalierbaren Cloud-Infrastruktur
Der Schutz von KI ist nur ein Teil der Gleichung: Unternehmen benötigen außerdem eine Cloud-Infrastruktur, die KI‑Workloads zuverlässig ausführen kann.
Deshalb hat Kong die Partnerschaft erneut erweitert, indem es die Laufzeit von Kong AI Gateway in der Akamai Cloud hostet, und zwar über LKE: Managed Kubernetes Engine. Die Lösungen arbeiten zusammen, um die Verwaltung von der Ausführung zu trennen.
Die Kong Konnect-Plattform verwaltet Servicekonfigurationen über ihre Steuerebene und verteilt sie an die Kong AI Gateway-Datenebenen, die in der Akamai Cloud ausgeführt werden. Gleichzeitig stellt Akamai die Kubernetes-basierte Infrastruktur bereit, die diesen Laufzeitumgebungen zugrunde liegt. Das umfasst Computing, Netzwerk, Speicher, Lastausgleich und integrierte Sicherheit.
Diese Architektur bietet Unternehmen folgende Möglichkeiten:
- Governance für den gesamten KI-, LLM- und MCP‑Traffic standardisieren
- Abhängigkeit von einem einzelnen KI‑Anbieter verringern
- Beobachtbarkeit und Richtliniendurchsetzung zentralisieren
- KI‑Workloads sicher über verteilte Umgebungen hinweg skalieren
- Bereitstellung von KI‑Anwendungen in der Produktion beschleunigen
Aufbau einer zuverlässigen Grundlage für Produktions‑KI
Da KI‑Architekturen heute immer stärker verteilt sind, reichen einzelne, unzusammenhängende Sicherheitstools nicht mehr aus. Unternehmen benötigen eine integrierte Plattform, die Governance, Sicherheit und Infrastruktur miteinander verbindet.
Kong und Akamai haben diese Plattform Schritt für Schritt entwickelt: Sie haben Kunden zunächst dabei unterstützt, APIs zu erkennen und zu schützen. Dann haben sie die Governance auf KI‑Anwendungen und MCP‑Umgebungen erweitert. Und zuletzt haben sie die Cloud-Infrastruktur bereitgestellt, um diese Anwendungen skalierbar auszuführen.
„Unsere Partnerschaft unterstützt Kunden dabei, von KI‑Experimenten zu einer sicheren Produktion überzugehen“, so Madhavan.
Über Kong Inc.
Kong ist ein Anbieter im Bereich der KI‑Konnektivität. Seine Mission besteht darin, die Konnektivitätsebene aufzubauen, die KI benötigt, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen – alles mit umfassender KI‑Governance ab dem ersten Tag. Mit der einheitlichen Kong-Plattform, auf die sowohl Fortune‑500-Unternehmen als auch KI‑native Startups vertrauen, können Kunden den Informationsfluss über KI- und API‑Traffic hinweg schützen, kontrollieren, beschleunigen und monetarisieren – mit jedem Modell und in jeder Cloud. Weitere Informationen finden Sie unter konghq.com.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.