Unterstützung von Unternehmen bei der API‑Governance in verteilten Umgebungen

Unternehmen modernisieren Anwendungen mit Microservices, APIs und KI‑Services – doch das erschwert eine skalierbare Governance.

„Unsere Plattform hilft Unternehmen dabei, sämtliche Anforderungen zu erfüllen und den Traffic in komplexen Umgebungen zu kontrollieren“, erklärt Harish Madhavan, Head of Partner Solutions bei Kong.

Kong unterstützt Kunden mit verteilten Umgebungen dabei, den API‑Traffic zu verwalten, Richtlinien durchzusetzen und die Compliance zu gewährleisten. Seine APIOps-Funktionen unterstützen außerdem Shift‑Left-Sicherheit, indem sie Governance über den gesamten API‑Lebenszyklus hinweg anwenden.

Doch wenn API‑Umgebungen wachsen und KI‑Services zunehmen, verlieren viele Unternehmen die nötigen Einblicke in jede API und jeden KI‑Endpoint. „Unsere Kunden wissen oft nicht, wie viele APIs und LLM‑Endpoints in ihren Umgebungen bereitgestellt werden“, so Madhavan.

Diese Transparenzlücke war ausschlaggebend für die Partnerschaft zwischen Kong und Akamai.