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Akamai Inference : rejoignez la liste d'attente pour la version bêta de Serveless Inference

Gratuit pendant la phase bêta. Choisissez un modèle, accédez au point de terminaison de son API, utilisez-le et faites-le évoluer sans avoir à gérer de GPU.

Serverless Inference est une fonctionnalité entièrement gérée qui permet de déployer des modèles à la demande.  

Au cours de la phase bêta, l'utilisation de Serverless Inference sera gratuite. Tous les autres services Akamai Cloud utilisés seront facturés selon les tarifs en vigueur.

  • Découvrir comment accéder rapidement et facilement à un service d'inférence
  • Exécuter des modèles open-weight sur Akamai Cloud
  • Éliminer la nécessité de configurer et de gérer une infrastructure GPU
  • Développer des applications et des agents d'IA en temps réel et sensibles à la latence

 