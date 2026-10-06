Serverless Inference est une fonctionnalité entièrement gérée qui permet de déployer des modèles à la demande.
Au cours de la phase bêta, l'utilisation de Serverless Inference sera gratuite. Tous les autres services Akamai Cloud utilisés seront facturés selon les tarifs en vigueur.
- Découvrir comment accéder rapidement et facilement à un service d'inférence
- Exécuter des modèles open-weight sur Akamai Cloud
- Éliminer la nécessité de configurer et de gérer une infrastructure GPU
- Développer des applications et des agents d'IA en temps réel et sensibles à la latence