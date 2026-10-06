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Akamai Inference: inscreva-se na lista de espera para participar da versão beta do Serverless Inference

Gratuito durante a fase beta. Escolha um modelo, aponte para o endpoint da API do modelo, utilize-o e escale-o sem a necessidade de gerenciar GPUs.

O Serverless Inference é um recurso totalmente gerenciado que oferece a capacidade de executar modelos sob demanda.  

Durante a fase beta, o Serverless Inference será gratuito para uso. Quaisquer serviços adicionais da Akamai Cloud utilizados serão cobrados de acordo com as tarifas divulgadas.

  • Descubra uma forma rápida e simples de acessar o serviço de inferência
  • Execute modelos de código aberto na Akamai Cloud
  • Elimine a necessidade de provisionar e gerenciar a infraestrutura de GPU
  • Crie aplicações e agentes de IA sensíveis a latência e em tempo real

 