O Serverless Inference é um recurso totalmente gerenciado que oferece a capacidade de executar modelos sob demanda.
Durante a fase beta, o Serverless Inference será gratuito para uso. Quaisquer serviços adicionais da Akamai Cloud utilizados serão cobrados de acordo com as tarifas divulgadas.
- Descubra uma forma rápida e simples de acessar o serviço de inferência
- Execute modelos de código aberto na Akamai Cloud
- Elimine a necessidade de provisionar e gerenciar a infraestrutura de GPU
- Crie aplicações e agentes de IA sensíveis a latência e em tempo real